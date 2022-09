© TVNOW / Stefan Gregorowius

Denn die Aufzeichnungen dieser haben am Samstag begonnen, wie RTL mitteilte. Aus diesem Grund sei das Herz von Dieter Bohlen am Samstag auch "wie verrückt" gehüpft, sagt der zurückgekehrte Chef-Juror. "Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und dann noch Jubiläum der geilsten Show im deutschen TV. Das werden wir auf der Reise zum neuen Superstar hammermäßig feiern, versprochen!“ An Bohlens Seite urteilen auch Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice über die Gesangsleistungen der Teilnehmenden.

Noch bis Montag wird übrigens in Köln produziert: mit spektakulärem Ausblick aus dem KölnSKY hört sich die Jury die Songs zahlreicher Kandidatinnen und Kandidaten an.

Wir haben diesen Artikel nachträglich um die Information bezüglich der Marco-Schreyl-Ablöse ergänzt.