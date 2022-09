Isolde Schmitt-Menzel, Bildhauerin, Grafikerin und Erfinderin der bekannten Kindersendung "Die Sendung mit der Maus" ist gestorben. Wie der WDR erst am Wochenende mitteilte, verstarb sie bereits vor knapp einer Woche im Kreis ihrer Familie in Frankfurt am Main. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn: "Ohne Isolde Schmitt-Menzel und ihre große Kreativität hätte unsere orangefarbene Maus, die heute immer noch Sinnbild für kluges und unterhaltsames Kinderangebot ist, nicht das Licht der Welt erblickt. Dafür sind wir Frau Schmitt-Menzel sehr dankbar."



Die Maus entstand aus ihrer Buchillustration "Die Maus im Laden". In einem Interview, das sie zum 40. Geburtstag der Maus gab, erinnerte sich Isolde Schmitt-Menzel an die Geburtsstunde der Maus: Angefragt wurde sie vom WDR, die Geschichte von der 'Maus im Laden' der Autorin Ursula Wölfel zu illustrieren: "Das war genau nicht mein Metier, eine graue Maus. Ich war für fantastische und verrückte Sachen. Da hab‘ ich gedacht: Die Mäuse kriegen auf jeden Fall alle eine andere Farbe als grau. Und die Hauptmaus war orange, mit braunen Ohren, Armen und Beinen."