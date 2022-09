am 13.09.2022 - 10:39 Uhr

Sat.1 wird im Herbst bereits die neunte Staffel seiner Blind-Date-Show "Hochzeit auf den ersten Blick" ausstrahlen. Dabei geht es nicht nur früher los als in den Vorjahren - das Format erhält auch einen neuen Sendeplatz. Lief "Hochzeit auf den ersten Blick" zuletzt mittwochs in der Primetime, so wird Sat.1 die neuen Folgen ab dem 3. Oktober jeweils montags um 20:15 Uhr ausstrahlen.

Den Starttermin hat der Sender jetzt noch einmal bestätigt. Zuletzt hatte Sat.1 montags mit Eigenproduktionen durchwachsene Erfahrungen gemacht: Während "Mein Mann kann" ein erfolgreiches Comeback hinlegte, floppten die Neustarts "Birgits starke Frauen" und "Das Haus am Meer - mit Julia Leischik". Aktuell sind am Montagabend vorübergehend Spielfilme zu sehen.

Für "Hochzeit auf den ersten Blick" haben sich nun erneut zwölf Singles gefunden, die sich auf das Experiment einlassen, eine andere Person zu heiraten, ohne zu wissen, um wen es sich dabei handelt. Das erfahrene Expertentrio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst matchen die Paare auf Basis umfangreicher wissenschaftlicher Analysen. Produziert wird "Hochzeit auf den ersten Blick" von Redseven Entertainment.

In den vergangenen beiden Jahren hatte "Hochzeit auf den ersten Blick" im Schnitt jeweils knapp weniger als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Zu Beginn war das Format noch sonntags im Vorabendprogramm zu sehen.