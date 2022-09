am 15.09.2022 - 09:53 Uhr

Hätte Sat.1 an seinem früheren Programmschema fest gehalten, dann stünde aktuell der Sieger von "Promi Big Brother" 2022 schon fest, lief die Reality-Show doch zuletzt immer im Spätsommer. In diesem Jahr dauert es länger, bis der Große Bruder seine Pforten öffnet. Inzwischen ist klar, welcher Termin mit der Umschreibung "Ende des Jahres" gemeint war. Sat.1 wird die erneut von Endemol Shine Germany hergestellte Sendung ab Freitag, 18. November 2022 zeigen. Ob die Staffel zwei oder drei Wochen lang laufen wird, hat der Sender indes noch nicht verraten. Klar ist somit aber, dass die Reality-Show parallel zur Winter-WM in Katar (Start: 20. November) laufen wird.