Jens Knossalla alias Knossi sowie Trymacs und somit zwei Personen mit einem in die Millionen gehenden Abo-Stamm auf Twitch werden Anfang Oktober kostenlos und live bei Joyn zu sehen sein. Der Streamingdienst schickt beide am 6. Oktober ab 19 Uhr auf einen postapokalyptischen Rummelplatz: "Stream & Scream". Darin werden sich die beiden und weitere bekannte Gesichter in Zusammenarbeit mit Fanblast unterschiedlichen "Horror-Challenges" stellen. "Makabre Clownsfratzen verstecken sich in der Dunkelheit, Untote sowie andere Kreaturen streifen durch die Nacht und individuell gestaltete Horror-Mazes, also furchteinflößende Labyrinthe" sollen die Grusel-Grenzen der Einzelnen austesten.