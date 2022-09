Am Mittwoch gab Sat.1 bekannt, am Montag anlässlich des Staatsbegräbnisses der Queen sein Daytime-Programm großflächig umzustellen. Kern der Berichterstattung wird eine rund sechs Stunden lange Sondersendung ab kurz vor zwölf Uhr mittags sein. Nun hat auch RTL verraten, wie man von dem Großereignis berichten möchte. Klar ist: Auch bei RTL wird auf das übliche Tagesprogramm verzichtet.

Direkt an "Punkt 8" soll sich am Montag schon ein "Punkt 12 Spezial" anschießen. Das eigentliche Mittagsmagazin beginnt am 19. September also schon um neun Uhr morgens und wird sechs Stunden lang dauern. Katja Burkard moderiert, Einschätzungen kommen vom Adelsexperten Michael Begasse. Um 15 Uhr schließt sich dann ein "Exclusiv Spezial: Letzte Ehre für die Queen – Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II." an. Hier übernimmt Frauke Ludowig die Moderation, Begasse bleibt Experte. Diese Sondersendung soll fast dreieinhalb Stunden dauern. Geschaltet werden soll in beiden Sendungen auch zu zahlreichen Reporterinnen und Reportern vor Ort. Die Sondersendung endet um 18:45 Uhr. Die eigentlich für diesen Tag geplante "Unter uns"-Folge kann über RTL+ abgerufen werden, zudem wird sie am Dienstagvormittag um 9.30 Uhr linear gesendet.



Offen ist weiterhin, wie Das Erste und das ZDF an diesem Tag vorgehen. Unbeanwortet ist insbesondere die Frage, ob erneut – wie schon am Mittwoch – beide öffentlich-rechtliche Sender parallel berichten werden. Aktuell wurden die Programmpläne der Sender noch nicht umgestellt.