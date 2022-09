am 15.09.2022 - 11:12 Uhr

Seit dieser Woche bespielt mit "Jenke. Crime" wieder eine True-Crime-Sendung den Dienstagabend bei ProSieben. Vier Episoden sind geplant, die Staffel endet demnach Anfang Oktober. Doch auch danach will ProSieben der Programmfarbe noch ein bisschen treu bleiben. Für den 11. Oktober hat der Sender nun eine investigative True-Crime-Reportage namens "Unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Darsow" angekündigt.

Louis Klamroth, ab 2023 "Hart aber fair"-Moderator, wird indes am Abend zuvor für ProSieben einen Klimatalk zur besten Sendezeit präsentieren. In diesem will er Klima-Fachleuten und Politikerinnen sowie Politikern die Frage stellen "Wie können wir unser Klima retten?"