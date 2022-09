Fabian Fuchs ist der diesjährige "Prince Charming". Er will in neun neuen Folgen der Kuppelshow die große Liebe finden. Bei den Dreharbeiten auf Rhodos konnte er unter 21 Singles auswählen. Was genau passierte, zeigt Streamingdienst RTL+ ab dem 29. September – dann sollen neue Episoden im Wochenrhythmus veröffentlicht werden. Neben den neun regulären Folgen ist zudem auch eine so genannte "Wiedersehens-Show" entstanden.

Möglicherweise können sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf das ein oder andere Kuriose gefasst machen. Der neue Prince verriet nämlich bereits: Zu seinem 30. Geburtstag sei er mit 60 Freunden als Nonnen verkleidet in Anlehnung an den Film "Sister Act” vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor gelaufen. "ir haben auf dem Weg an jeder Sehenswürdigkeit angehalten und Fotoshootings gemacht." Die Sendung basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von Paramount Global Content Distribution und wird für RTL+ von Seapoint produziert.