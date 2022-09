am 15.09.2022 - 14:07 Uhr

Mit über 16,5 Prozent Marktanteil im Schnitt ist "Bauer sucht Frau" weiterhin einer der größten Quotenerfolge für den Privatsender RTL. Wenn nun im Oktober die neue Staffel ins Programm zurückkehrt, wird es so viel Content um das Format geben wie noch nie. Zum einen umfasst die neue und wieder von Inka Bause moderierte Runde gleich zwölf Folgen, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Erneut bleibt es dabei, dass RTL die Geschichten sowohl montags als auch dienstags um 20:15 Uhr erzählen wird. Somit ist die komplette Staffel dann auch kurz vor dem Beginn der Fußball-Winter-WM vollständig gelaufen.

Los geht es am 10. und 11. Oktober. Spannend ist aber vor allem der Blick auf das Dienstags-Programm von RTL. Nach der regulären Folge und dem sich anschließenden "RTL Direkt" geht es mit Bauern-Content weiter. Ab 22:35 Uhr setzt der Sender dann auf "Bauer sucht Frau – Stallgeflüster". In diesem nehmen jede Woche bekannte Bauernpaare auf ihren Sofas Platz und schauen sich die aktuelle Folge an.

Um 23:20 Uhr soll sich zudem eine sechsteilige Docutainment-Sendung namens "Extra Spezial – Ralf, der Bauernreporter" anschließen. Eine Ausgabe davon lief schon mal 2020 als eigenständige Sendung, war mit einstelligen Zielgruppen-Quoten damals aber kein Hit. Der Bauernreporter Ralf Herrmann ("Ralf, die Hebamme") will auch diesmal wieder Bäuerinnen und Bauern der laufenden Staffel besuchen und diese in ihrem Alltag begleiten.

Und auch ein anderer RTL-Klassiker kehrt im Oktober ins Programm zurück. Mit fünf zweistündigen Ausgaben sind "Die Versicherungsdetektive", beginnend am Sonntag, 9. Oktober, wieder da. Patrick Hufen und Timo Heitmann melden sich dann jeweils um 16:40 Uhr im RTL-Programm. Das Format geht somit schon in seine mittlerweile 13. Staffel.