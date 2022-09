am 16.09.2022 - 07:57 Uhr

Am Freitagabend spielt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im Rahmen der Europameisterschaft im Halbfinale gegen Spanien. Die Partie wird bei Magenta Sport übertragen und steht dort auch Nicht-Abonnentinnen und -Abonnenten kostenfrei zur Verfügung. Im linearen Fernsehen hat RTL von der Telekom eine Sublizenz erworben, das Spiel beginnt um 20:30 Uhr. Schon jetzt steht fest, dass MagentaSport und RTL die Nationalmannschaft in jedem Fall auch am Sonntag im Programm haben werden.

Die MagentaSport-Übertragung wird indes von Jan Lüdecke moderiert, er begrüßt Per Günther als Experten an seiner Seite. Den Live-Kommentar übernehmen Sebastian Ulrich und der Basketballtrainer Denis Wucherer. Benni Zander geht auf Stimmenfang. MagentaSport zeigt ab 17:15 Uhr am Freitag auch das zweite Halbfinale zwischen Polen und Frankreich, kommentiert von Michael Körner und Denis Wucherer.