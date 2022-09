"Komm doch!" lautet der - doppeldeutige - Name eines neuen Sex-Talks, den Bild TV schon in der kommenden Woche erstmals ins Programm nehmen wird. Die Moderation der Sendung, die einmal im Monat freitags um 22:15 Uhr in Erstausstrahlung laufen wird, übernimmt Giulia Siegel, die sich auch als DJ und Schauspielerin einen Namen gemacht hat und in der Boulevardpresse bestens bekannt ist.

"Offen und ehrlich" werde sich Siegel mit ihren Gästen über "pikante Probleme und Fragen" zum Thema Sex tauschen, "die Menschen erotisch faszinieren oder sich nicht anzusprechen trauen", wie es in der Beschreibung des Formats heißt. Promis, Experten sowie Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihren Geschichten zu Wort kommen, Hilfestellung geben und informieren.

"Es wird Zeit für einen wirklich offenen und toleranten Austausch über Sex, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen", sagt Giulia Siegel. "Das Thema betrifft uns alle. Als Frau, Partnerin und Mutter habe ich einen vielfältigen Blick auf das Thema Erotik, den ich beim neuen Talk gerne einbringe."

Alexander Möhnle, Talk-Chef bei Bild TV: "Giulia Siegel ist eine wunderbare Gastgeberin für unseren neuen Sex-Talk. Auf authentische und empathische Weise spricht sie mit ihren Gästen über die schönste Nebensache der Welt - jetzt zur Hauptsendezeit bei Bild TV." Im Anschluss an den Talk soll derweil regelmäßig eine Dokumentation zum Thema Erotik gezeigt werden, darunter "Onlyfans: Sex sells" am 23. September in deutscher Erstausstrahlung sowie "Goldgrube Onlyfans" am 18. November.