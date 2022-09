am 19.09.2022 - 10:50 Uhr

RTLzwei bringt ab dem 10. Oktober das Datingformant "Naked Attraction - Dating hautnah" auf den Bildschirm zurück. Fünf neue Folgen sind dann montags zu fortgeschrittener Stunde ab 22:15 Uhr geplant. Das Format war zwar auch in den letzten Jahren regelmäßig im Programm - zuletzt handelte es sich aber stets nur um Wiederholung der insgesamt nur 16 bislang produzierten Episoden. Die letzten neue Folge lief im Sommer 2020. Selbst mit alten Folgen wurden häufig aber gute Quoten erzielt.

Dass die Sendung erst am späteren Abend zu sehen ist, hängt damit zusammen, dass sie auf nackte Tatsachen setzt - und damit bei der Partnersuche rein auf körperliche Anziehungskraft. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen - zunächst noch verdeckt von einem Sichtschutz - hüllenlos in einer Glasbox. Dieser fährt dann Stück für Stück nach oben, sodass der nackte Körper Stück für Stück enthüllt wird. Das Gesicht ist erst im letzten Schritt an der Reihe.

In jeder Episode sind zwei Personen auf der Suche nach dem körperlich perfekten Match und haben dabei jeweils sechs Kandidatinnen und Kandidaten in den Boxen zur Auswahl. Nach dem Motto "gleiches Recht für alle" lassen aber auch die Suchenden am Ende die Hüllen fallen und präsentieren sich der oder dem Auserwählten - und dem TV-Publikum - nackt.

Produziert wird "Naked Attractions" von Tower Productions.