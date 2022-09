Prof. Dr. Ulrich Walter geht mit dem Welt-Publikum wieder ins All: Der Nachrichtensender wird ab dem 28. Oktober die nunmehr fünfte Staffel der Doku-Serie "Spacetime" zeigen. Die Ausstrahlung der sechs neuen Folgen erfolgt jeweils freitags um 20:05 Uhr im Doppelpack.

In der neuen Staffel begibt sich der Wissenschaftler nicht nur auf die Suche nach einem "mysteriösen Planeten neun", der von einigen Forscherinnen und Forschern in unserem Sonnensystem vermuten, sondern er beschäftigt sich auch mit Kometen und Asteroiden, die der Erde gefährlich nahe kommen können. Außerdem werden ein streg geheimer Orbit gezeigt und Spuren verfolgt, die die Militärs im All hinterlassen.

"Raumfahrt und Weltraum sind einfach faszinierend", sagt Ulrich Walter. "Mich hat schon immer interessiert: Wie ist der Weltraum entstanden? Das Universum? Inzwischen verstehe ich es und ich habe das Bedürfnis, das den Zuschauern näher zu bringen. Und genau das ist der Gegenstand unserer Serie."

Daneben wird Welt auch schon in den kommenden Tagen ins Weltall blicken: Den Anfang macht die Doku "James Webb - Das Superteleskop", die am 23. September in deutscher Erstausstrahlung gezeigt wird. Begleitet wird darin die Konstruktion des Teleskops und dessen Start ins All. Darüber hinaus werden die ersten Bilder von James Webb, die im Juli veröffentlicht wurden, von NASA-Verantwortlichen und wissenschaftlichen Experten erklärt.

Eingebettet ist die Doku am kommenden Freitag in einen ganzen Space-Abend. Los geht es um 20:05 Uhr, das "Superteleskop" steht schließlich um 22:05 Uhr im Mittelpunkt. In deutscher Erstausstrahlung sendet Welt außerdem am 29. September um 20:05 Uhr die Dokumentation "Das Sonnensystem".