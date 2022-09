am 20.09.2022 - 09:35 Uhr

Die unter anderem aus dem Münster-"Tatort" bekannte ChrisTine Urspruch wird neue Titelheldin einer kommenden Filmreihe für den "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz der ARD. In "Eva Schatz" (Arbeitsitel) steht sie gemeinsam mit Wolfgang Grandezka ("Verbotene Liebe", "Rote Rosen") vor der Kamera. Sie ist die erfolgreiche Rechtsanwältin Eva Schatz, die der kommenden Reihe zugleich auch ihren Namen gibt. Als sie auf Hanno (Grandezka) trifft, gerät ihr Leben jedoch vollkommen aus den Fugen. Neben dieser Handlung werden in den Filmen auch noch Fälle der Woche erzählt. In der Folge "Lügen und Geheimnisse“, kämpft die Hauptfigur etwa dafür, dass die achtjährige Marie (Rosa Wirtz) bei ihrer Mutter Christina (Cornelia Gröschel) bleiben kann, die nach dem Tod ihrer Ehefrau nicht automatisch das Sorgerecht hat.

Gedreht wird derzeit in Leipzig, Regie führt Thomas Freundner nach Drehbüchern von Torsten Lenkeit. Die Bildgestaltung übernimmt Clemens Messow. W&B Television (Produzenten: Oliver Vogel, Torsten Lenkeit) ist die verantwortliche Produktionsfirma. Die Redaktion liegt bei Sascha Mürl und Stefan Kruppa (ARD Degeto).



Jochen Busse, Tatja Seibt oder Karmela Shako gehören ebenfalls zum festen Ensemble. Geht alles nach Plan, sind alle Bilder im November im Kasten, ein Sendetermin für die Filme steht aber noch nicht fest.