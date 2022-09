Am 21. November feiert Mona Ameziane ihre Premiere als neue Moderatorin der WDR-Sendung "Aktuelle Stunde", dessen Moderationsteam sie künftig angehören wird. Ameziane hat schon für verschiedene Redaktionenim WDR gearbeitet und widmet sich sonst vor allem Kultur-Themen. So präsentiert sie unter anderem weiterhin die wöchentliche Sendung "Stories" bei 1Live, war Mitgründerin und Moderatorien die Bücherkanals @stories.offiziell bei Funk und war auch als Reporterin für das ARD-Magazin "neuneinhalb - für dich mittendrin" unterwegs.

Jonas Wixforth, verantwortlicher Redakteur der "Aktuellen Stunde" im WDR Newsroom sagt: "Mona Ameziane hat das große Talent, ihrem Publikum komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln, wir freuen uns sehr, dass sie das Team der ‚Aktuellen Stunde‘ verstärkt."

Mona Ameziane erklärt zu ihrer neuen Aufgabe: "Dem WDR bin ich ja bereits über meine Arbeit für 1LIVE eng verbunden. Ich freue mich sehr, nun auch vor der Kamera zu moderieren. Da ich im Ruhrgebiet geboren bin und seit sieben Jahren in Köln lebe, beschäftigt mich sehr, was in verschiedenen Regionen in Nordrhein-Westfalen passiert. Ich finde den Gedanken schön, dass ich bald mit vielen Menschen in NRW einen Teil ihres Abends verbringen werde."