"Unbroken" mit Aylin Tezel in der Hauptrolle gehört zu den größten Erfolgen unter den "Neoriginals" des ZDF: Schon bei der linearen Ausstrahlung bei ZDFneo sahen bis zu 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, in der Mediathek erzielte die Serie in ihrem Veröffentlichungsmonat im Schnitt 700.000 Abrufe pro Folge, inzwischen summieren sich alle Abrufe auf 6,8 Millionen. Und obendrein gab's noch etliche Nominierungen für Preise, darunter auch einen Preis für Aylin Tezel als Beste Hauptdarstellerin beim Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen.

Und obendrauf kann ZDF Studios nun auch noch einen internationalen Vermarktungserfolg vermelden: Inzwischen wurde die Serie unter anderem von Polar+ in Frankreich, Turkcell in der Türkei und der polischen OTT-Plattform CDA Polska lizenziert, in Australien hat SBS, in Brasilien Globo TV zugeschlagen, zudem sind auch die baltischen Kanäle LTV, LRT und EER sowie GSN UK und US dabei, wo "Unbroken" auf "Walter Presents" angesehen werden kann. Das französische Produktionsunternehmen Newen hat sich obendrein die Formatrechte gesichert.

Produziert wurde "Unbroken" von Network Movie, einer 100-prozentigen Tochter von ZDF Studios. Aylin Tezel verkörpert darin eine Polizistin, die während der Schwangerschaft entführt wurde und nun unermüdlich auf der Suche nach ihrem neugeborenen Baby ist. Sie wacht eine Woche nach ihrem plötzlichen Verschwinden blutüberströmt auf. Ihr Baby ist verschwunden und sie hat keine Erinnerung an die Geburt. Da ihre Kollegen bei den Ermittlungen nicht weiterkommen, übernimmt sie. Sie verstrickt sich in einem Netz aus Verdächtigungen und Lügen und riskiert dabei alles, um ihr Kind zurückzubekommen.

Sebastian Krekeler, Manager Drama bei ZDF Studios: "'Unbroken' gehört zu unseren erfolgreichsten fiktionalen Serien des vergangenen Jahres. Sie ist ein Quotenhit und sie wurde mit prestigeträchtigen Nominierungen und einem Award ausgezeichnet. Daher überrascht es wenig, dass dieses Drama auf vier Kontinenten ein Zuhause gefunden hat."