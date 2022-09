Cyrill Boss und Philipp Stennert, die gerade den Deutschen Fernsehpreis für die zweite Staffel von "Der Pass" gewonnen haben, haben mit der Neuinterpretation des Nibelungenliedes das nächste Großprojekt vor der Brust. Die als "bildgewaltiges Fantasy-Epos" angekündigte Produktion "Hagen" entsteht in zwei Versionen: Einmal in Filmform fürs Kino, einmal als sechsteilige Serie für RTL+.

Nun wurde bekannt gegeben, wer die Hauptrollen übernehmen wird: Die Titelfigur wird von Gijs Naber besetzt, Jannis Niewöhner verkörpert den Antagonisten Siegfried. Die Newcomerin Lilja van der Zwaag ist Kriemhild und Dominic Marcus Singer spielt Gunter. Weitere Rollen übernehmen Rosalinde Mynster (Brunhild), Jördis Triebel (Ute) und Jörg Hartmann (Dankrat).

Darum geht's in Hagen: "Der Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der berühmte Drachentöter Siegfried von Xanten in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn um Hilfe, ausgerechnet die gefährliche Walküre Brunhild zur Frau zu nehmen. Als sich Kriemhild in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss er sich zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. Hagen von Tronje wird dabei herausfinden, wer er wirklich ist."