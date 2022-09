Panagiota Petridou, die beim Fernsehsender Vox ab 2010 über zehn Jahre lang "Rostlauben" angeboten und "Traumautos" gesucht hat, bekommt nun bei Kabel Eins eine ganz ähnliche Sendung. Wie bereits berichtet, geht es auch dort um's Aufpolieren und Abkassieren. Egal, ob das geliebte Auto nun zu teuer wird, die Familie wächst oder nach einem Schicksalsschlag ein neues Gefährt her muss – in "Aufpoliert und abkassiert – Panagiotas Auto-Schätze" unterstützt Petridou Verkäuferinnen und Verkäufer, wenn der Autoverkauf zur emotionalen Herausforderung wird.



Die Sendung wird von der Good Times Fernsehproduktion hergestellt und wird – wie erwartet – am Sonntagvorabend ausgestrahlt. Am 30. Oktober 2022 um 18:10 Uhr geht es los. Kabel Eins zeigt bereits seit einigen Wochen auf diesem Sendeplatz Eigenproduziertes in Erstausstrahlung. So waren sonntags nach 18 Uhr schon Poolbauer aktiv, derzeit ist der Sender zu dieser Zeit in "Urlaub Ahoi" auf Kreuzfahrt unterwegs.



Petridou hat indes seit dem Ende von "Biete Rostlaube, suche Traumauto" recht gut zu tun. Zuletzt war sie etwa bei RTLzwei zur besten Sendezeit vertreten und moderierte "Die Retourenjäger". Für Sat.1 Gold machte sie "Zwischen Prunk und Panik".