Russland hat eine Teilmobilmachung angeordnet und wird somit neue Kämpfer in den Krieg in der Ukraine schicken. Diese Bekanntmachung erfolgte jüngst in einer Rede von Präsident Wladimir Putin, die auch neue Drohungen gegen den Westen beinhaltete. ARD und ZDF werden sich der neuen Lage im Ukraine-Krieg in Nachrichtensondersendungen widmen.