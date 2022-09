Es ist Zeit für ein Comeback, wenn es nach Arno Heinisch geht. Einst ist Rocket Beans Entertainment als Produktionsfirma für das Videospiel-Magazin "Game One" auf MTV gegründet worden, doch was als Auftragsproduzent begann, wurde nach dem Aus des Formats bekanntlich mehr und das anders als gedacht, weil kurzerhand selbstgemacht. "Mit der Gründung des Senders Rocket Beans TV Anfang 2015 haben wir die Auftragsproduktion dann zunächst etwas geringer priorisiert", sagt Heinisch heute rückblickend. Gleich einen eigenen Sender aufzubauen, bindet die Ressourcen - um es harmlos zu formulieren.

Jetzt aber kündigt Heinisch an: Das soll sich ändern. Ganz raus aus der Auftragsproduktion war Rocket Beans ohnehin nie, produziert mit "Game Two" ein Gaming-Format zunächst für Funk, jetzt ZDFneo. Doch das Hamburger Produktionshaus sieht weitaus noch mehr Potential für Auftragsproduktionen, auch dank der inzwischen gesammelten Erfahrung in Pilotierung und Produktion zahlreicher Formatideen für das eigene Programm.

Diesem Mehrwert steht allerdings eine komplexe Refinanzierung als Programmveranstalter gegenüber. Das entfällt bei Auftragsproduktionen. Heinisch: "Mit Rocket Beans TV haben wir eine hohe Expertise für Bewegtbildcontent in unserem Team gesammelt und uns zu Spezialist*innen unseres Fachs entwickelt – sowohl was die inhaltliche als auch die produktionelle Machart von TV-Produktionen angeht. Die Zeit ist reif, mit dieser geballten Power wieder kompetitiver in den Bewegtbildmarkt einzusteigen."

Neues Label zur Trennung von externen und internen Produktionen

Um die Entwicklungen für externe Auftaggeber von hausinternen Produktionen für Rocket Beans TV abzugrenzen, die weiterhin parallel umgesetzt werden, führt das Unternehmen mit Rocket Beans Productions ein neues Label ein, bei dem sich ein Team um den langjährigen Senderleiter von Rocket Beans TV, Michael Petrescu, dem bewegten Bild in all seinen Facetten widmen soll. Als Creative Director wurde die ehemalige Redaktionsleiterin des Arte-Magazins "Tracks", Anja Räßler gewonnen. Und eine erste Produktion wurde am Dienstag bereits bestätigt: "Letzte Beute" für ARD Kultur.

Die sechsteilige Produktion wird mit dem Start des Portals am 26. Oktober verfügbar sein. In einer Mischung aus Pen&Paper-Rollenspiel und Improvisationstheater begibt sich der Cast bestehend aus Frederic Böhle, Daniel Donskoy, Cristina Do Rego, Katjana Gerz, Ivo Kortlang, Nina Kronjäger und Rauand Taleb unter der Spielleitung von Uke Bosse in eine Abenteuerwelt, die Thriller-Bestsellerautorin Judith Merchant erdacht hat. "Als Pioniere haben wir mit dem Senderstart von Rocket Beans TV Webvideo in Deutschland nachhaltig mitgeprägt und schon immer innovative Unterhaltungsformate geschaffen", sagt Michael Petrescu, neuer Managing Director von Rocket Beans Productions, zum ungewöhnlichen ersten Aufschlag.

Wie sich Rocket Beans Productions auf dem Produzentenmarkt abheben will? "Wir sind in der Popkultur verwurzelt und möchten kreative und mutige Produktionen in diesem Bereich umsetzen", sagt Petrescu. "Die Experimente, die wir mit Rocket Beans TV ausprobieren, helfen uns Skills zu entwickeln, die wir auf neuen Flächen außerhalb unserer eigenen Marke einbringen wollen." Es ist durchaus auch eine Kampfansage an die anderen jungen Wilden im Produktionsgeschäft, die sich non-fiktional in der Popkultur zuhause sehen: die Kölner bildundtonfabrik wie auch die Berliner Turbokultur. Alle drei Unternehmen haben für ihre ungewöhnliche Machart bereits beim Deutschen Fernsehpreis gewonnen.