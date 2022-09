Mit der Eröffnung eines neuen Standortes in München und einer prominenten Personalie untermauert MFE (Mediaforeurope, ehemals Mediaset) seine Ambitionen im deutschsprachigen Markt weiter wachsen zu wollen. Angesichts des öffentlich dokumentierten Haderns der ProSiebenSat.1 Media SE mit ihrem Hauptaktionär, stehen damit spannende Zeiten bevor. Navigatorin für MFE wird im deutschsprachigen Raum Katharina Behrends. Die langjährige Geschäftsführerin von NBC Universal Global Networks Deutschland wird zum 1. Oktober neue General Managerin für die deutschsprachige Region bei MFE. In ihrer Aufgabe soll sie eng mit dem Vorstand von MFE zusammenarbeiten und an diesen berichten.

„Wir freuen uns, mit Katharina Behrends eine international erfahrene und anerkannte Managerin in unserem Führungsteam zu begrüßen“, erklärt MFE-CFO Marco Giordani. „Mit ihrer exzellenten Kenntnis des deutschsprachigen und europäischen Medienmarktes und ihrem Netzwerk wird sie MFE maßgeblich dabei unterstützen, eine pan-europäische Unternehmensgruppe zu schaffen. Unser Ziel ist es, weiter zu expandieren und MFE als einen führenden europäischen Medienplayer zu etablieren.“ Um die Präsenz in den deutschsprachigen Märkten „deutlich auszubauen“, so das Ziel, werde MFE ein Deutschlandbüro am Standort München aufbauen. Die DACH-Region sei „einer der wichtigsten Märkte in Europa und zentral für den Aufbau europäischer Medienallianzen“, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.

Damit bekommt Rainer Beaujean, ProSiebenSat.1 Media SE-Vorstandsvorsitzender, in der Heimat des TV-Konzerns sozusagen eine Anstandsdame vor die Nase gesetzt, um die Interessen des Hauptaktionärs nicht mehr nur aus der Ferne zu vertreten. MFE-CFO Marco Giordani versucht Sorgen über zu große Einflussnahme zu zerstreuen: „MFE investiert signifikant in lokale Inhalte und garantiert dabei die redaktionelle Unabhängigkeit und Vielfalt der nationalen Medienunternehmen. Der Erfolg dieses Modells lässt sich seit 30 Jahren an Mediaset Espana, einem Unternehmen der MFE-Gruppe, beobachten.“

Über ihre neue Aufgabe sagt Katharina Behrends: „MFE ist ein spannendes, zukunftsorientiertes Medienunternehmen. Ich freue mich, zu einem für die europäische Medienindustrie so kritischen Zeitpunkt zum Unternehmen zu stoßen. Europäische Medienunternehmen müssen enger zusammenarbeiten und Strategien entwickeln, um gegenüber internationalen Medienkonzernen und Streaming-Giganten wettbewerbsfähig zu bleiben. Unser Ziel ist es, die Präsenz von MFE im deutschsprachigen Raum im Dialog mit Partnern und Stakeholdern auszubauen.“ Es gehe darum gemeinsam „die europäische Antwort auf den zunehmenden internationalen Wettbewerb im Mediengeschäft gestalten.“

Ein Gedanke, den einst ebenso ProSiebenSat.1 Media SE und bis zuletzt auch die RTL Group verfolgten, doch beide haben ihre paneuropäischen Ambitionen wieder geschrumpft. Jetzt schickt sich Berlusconis ehemalige Mediaset an, zu schaffen, was andere aufgegeben haben. Die Verpflichtung von Katharina Behrends und die Eröffnung eines Standorts in München seien „ein wichtiger weiterer Schritt auf dem Weg, MFE als führendes, innovatives Medienhaus in Europa zu etablieren. Eine gemeinsame europäische Plattform schafft Synergien und ermöglicht verstärkte Investitionen in Technologien sowie eine starke Positionierung auf dem Werbemarkt“, so die Eigendarstellung.