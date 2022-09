am 22.09.2022 - 09:34 Uhr

Wenn die von Moovie im Auftrag von RTL+ produzierte Comedy-Serie "Hübsches Gesicht" am 23. Oktober beim Streamingdienst und tags zuvor beim Film Festival Cologne Premiere feiert, kann das Publikum einen Blick auf das erste Gewinner-Projekt des 2020 ins Leben gerufenen "Storytellers"-Wettbewerbs werfen. Hinter "Hübsches Gesicht" stehen die Nachwuchs-Autorin Aylin Kockler und die Nachwuchs-Regisseurin Antonia Leyla Schmidt.

Im Zentrum der sechs Folgen steht die junge Plus-Size-Frau Gigi (gespielt von Dilara Aylin Ziem). Diese wird von ihrem Freund (Felix Jordan) unangenehm überrascht. Anstelle eines romantischen Pärchen-Trips schickt dieser sie nämlich in ein Fat-Camp. Nach RTL-Angaben soll die Comedy-Serie ein modernes Bild von Schönheitsidealen zeigen – "mit viel Witz, Charme und einigen unbequemen Wahrheiten".



Der "Storytellers"-Wettbewerb geht indes weiter. 2022 wurden aus 70 eingereichten Stoffen nach RTL-Angaben fünf Finalisten gewählt. Für diese Teams ging es auf eine so genannte "Klassenfahrt". Dort stellten sie einer Jury aus gleichermaßen jungen wie etablierten Branchen-Vertreterinnen und -Vertretern ihre Serienprojekte vor. Am Meisten überzeugt hat vor wenigen Wochen ein Konzept von zwei Kreativen der Hamburg Media School: Elsa van Damke und Jana Forkel.

Ihre fantastische Dramedy rund um ein Zimmermädchen, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren, wird nun als RTL+-Original umgesetzt – 700.000 Euro an Budget stehen dafür bereit. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft – und ihren neuen Verbündeten – beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei aber ihr eigenes Trauma. Das Projekt trägt den Namen "Von einer, die auszog, das Fürchten zu lehren…"