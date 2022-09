am 22.09.2022 - 12:19 Uhr

Gemeinsam mit Dieter Bohlen und Katja Krasavice wird Pietro Lombardi in der Jubiläums- und angeblich auch Abschiedsstaffel von "DSDS" als Teil er Jury nach einem neuen "Superstar" suchen. Doch bevor dieses überraschende Comeback bekannt wurde, kündigte RTL schon eine andere Zusammenarbeit mit ihm an: Im Rahmen eines eigenen Formats bei RTL+ werde er "den besten Sänger/die beste Sängerin mit DEM Gesamtpaket" suchen und bei seinem neu gegründeten Label unter Vertrag nehmen.

Ab dem 5. Oktober ist die angekündigte Produktion bei RTL+ nun als sechsteilige Dokureihe zu sehen - wobei der Titel erstmal nicht darauf hindeutet, dass es um eine Talentsuche geht. Er lautet nämlich: "Pietro Lombardi: Familie - Glaube - Liebe". Die Talentsuche ist nur ein Teil des Formats, man werde auch "spannende Einblicke in den Alltag des ehrgeizigen Sängers, Vaters und Unternehmers" bieten, heißt es in der Ankündigung nun.

So werde er im Rahmen der Reihe unter anderem seine Eltern besuchen und in seinem einstigen Kinderzimmer mit ihnen und seiner Schwester über seine bisherige Karriere sprechen. "Endlich ist es so weit. Freut euch auf viele gute Stimmen, schöne Geschichten aus meinem Leben und auf reichlich Gänsehaut", kommentiert Lombardi den Start des Formats.