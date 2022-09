Knapp 380 Episoden von "Alarm für Cobra 11" hat RTL in den zurückliegenden 26 Jahren ausgestrahlt. Darunter befinden sich auch 19 so genannte Pilotfilme, in denen die Geschichten in Spielfilmlänge erzählt wurde. Vergangenen Sommer stand die Serie aus dem Hause Action Concept dann vor einer ungewissen Zukunft. Die eher hohen Produktionskosten standen sinkenden Reichweiten im Linearen gegenüber. Doch RTL entschied sich, die Autobahnpolizei wieder auf die Straße zu schicken und bestellte drei 90-Minüter: Somit war die Rückkehr von Kommissar Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein) fix. Während diese im linearen Programm erst für 2023 vorgesehen sind, veröffentlicht sie RTL+ im Wochenryhthmus in diesem Herbst.

Los gehen soll es am 20. Oktober. Zum Inhalt: Die letzte Serienstaffel endete mit Bildern von Semir Gerkhan hinter Gittern. Nun ist er aus dem Gefängnis entlassen und hat sogar seinen Job bei der Autobahnpolizei zurück. Gemeinsam mit Vicky bildet er wieder ein Team. Beide sind Single, beide genießen ihr Leben. Doch dann erkennt Semir, dass Vicky ihr Leben ohne Rücksicht auf Verluste aufs Spiel setzt- dabei sollte die Polizistin nach ihrer Nierentransplantation vorsichtiger sein.



Und natürlich warten auch wieder viele Gangster auf die Autobahnpolizei. In Film 1 mit dem Titel "Unversöhnlich" geht es gegen eine entführende und in LKW-Containergefängnissen folternde Bande aus Belgien. In Film 2 ("Machtlos") kämpfen Vicky und Semir gegen Drogenhändler – wegen ihnen liegt auch die kleine Abbie Cramm im Koma. "Schutzlos" heißt Film 3, in dem ein maskierter Entführer, der sich "Legion" nennt, eine junge Frau in seine Gewalt bringt. Für Semir ist die Dame bestens bekannt – es handelt sich um seine Gefängnispsychologin. Durchgehende Rollen haben auch Patrick Kalupa, Nicolas Wolf und Gizem Emre.