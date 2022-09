am 23.09.2022 - 08:19 Uhr

In Zusammenarbeit mit einem bekannten Immobilienportal wird RTLzwei im Herbst 15 Mal testweise ein neues Daytime-Format ausprobieren. "Mieten Kaufen Live mit ImmoScout 24" soll erstmals am 10. Oktober um 17:05 Uhr zu sehen sein und dann drei Wochen lang wochentags das derzeit sehr quotenschwache Blaulicht-Format "SOS – Retter im Einsatz" ablösen. Während sich der Titel ein klein wenig an die frühere Vox-Sendung "Mieten, kaufen, wohnen" anlehnt, handelt es sich aber nicht um vorproduzierte Bilder, sondern um eine Live-Sendung.