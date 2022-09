Mit dem ZDF Kompass will der öffentlich-rechtliche Sender eine neue Steuerungssystematik für das Management und die Aufsichtsgremien an den Start bringen, wie am Freitag bekannt wurde. Innerhalb des neuen Kompass sollen alle relevanten Messgrößen auf den Ebenen Nutzung, Qualität, Wirkung und Akzeptanz miteinander verknüpft werden, heißt es.

Mit der beinhalteten Qualitätsmessung greife das ZDF auch den entsprechenden Punkt in der geplanten Novellierung des Medienstaatsvertrags auf. Um zu überprüfen, ob das ZDF die inhaltlichen und formalen Qualitätsstandards erfüllt, könne der Fernsehrat in Zukunft ein siebenstufiges Prüfverfahren anwenden. Die bei diesem Verfahren relevanten Dimensionen sind: Gesellschaftsrelevanz, Vielfaltsdarstellung, Branchenwirkung, Zugänglichkeit, Glaubwürdigkeit, Kompetenzzuschreibung und Programmbewertungen.



Bewerten soll bald auch ein Publikums-Panel: In einem regelmäßigen Dialog und mit aktuellen Befragungen will das ZDF unter anderem die wahrgenommene Qualität einzelner Programminhalte überprüfen lassen. Nach ZDF-Angaben werde dieses Panel konkret auch Auswirkungen auf das Programm haben. Nutzerinnen und Nutzer von ZDF-Programmen können darüber "frühzeitig in Entwicklungsprozesse einbezogen" werden und "die Weiterentwicklung der ZDF-Angebote mitgestalten".