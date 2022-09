am 26.09.2022 - 12:05 Uhr

Ende 2014 hatte sich die Serie "Mord mit Aussicht" verabschiedet, 2022 kehrte sie als Neuauflage ins ARD-Programm zurück – und erreichte im Schnitt etwas mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Reichweiten bringen zwei gute Nachrichten für Fans mit. Eine weitere Staffel wird gedreht, lautet die Erste. Und die Andere: Es dauert nicht wieder um die acht Jahre, bis die Werke ausgestrahlt werden. Nach aktuellem Plan sollen die Dreharbeiten zu neuen Ausgaben von "Mord mit Aussicht" im März 2023 starten, im TV laufen sollen die Episoden dann 2024.

Und Kommissaranwärterin Jenny Dickel ist durch den Wind, weil sie ungebetene Verehrer hat – und das kurz vor der Prüfung zu ihrer Reiterstaffel… Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz, Eva Bühnen, Petra Kleinert, Kai Schumann und weitere stehen für die neue Staffel vor der Kamera, die dann auch wieder – wie früher – aus 13 Episoden bestehen soll. Claussen+Putz produziert.



Ebenfalls fortgesetzt wird die Dienstags-Serie "Die Heiland" – die jüngst linear auf rund 4,8 Millionen Fans kam und nach ARD-Angaben pro Folge weitere rund 200.000 in der Mediathek einsammelte. Die vierte Staffel der Anwaltsserie soll erneut aus 13 Episoden bestehen. Was hat die ARD schon zum Inhalt der kommenden Staffel verraten? Romy Heiland (Christina Athenstädt) hat sich als Rechtsanwältin einen Namen gemacht, die Kanzlei "brummt" und auch Tilly macht keinen schlechten Job, im Gegenteil. Als Romy auch Ringo Holländer beschäftigt, reagiert Tilly jedoch eifersüchtig. Ben Ritter ist auf den Vorschlag von Rudi Illić eingegangen, bei ihm in die Kanzlei einzusteigen.

Romy wird von dieser Entscheidung überrascht, die beiden Männer ziehen jetzt also an einem Strang? Romys Eltern gehen getrennte Wege: Während Paul Heiland seinen Ruhestand mit Reisen an der Seite seiner jungen Lebensgefährtin genießt, startet Karin als Chefsekretärin der Kanzlei „Ritter & Illić“ beruflich neu durch… Zum "Die Heiland"-Ensemble der vierten Runde gehören auch die Schauspielenden Sina Reiß, Peter Fieseler, Aleksandar Jovanovic, Tim Kalkhof, Peggy Lukac, Rüdiger Kuhlbrodt sowie weitere.