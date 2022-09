Mit gleich zwei neuen Formaten für das Vorabend-Programm am Sonntag wartet der Privatsender Vox ab dem 23. Oktober 2022 auf. Von "Eingecheckt und ausgecheckt" und "Stadt, Land, Flucht – Wir ziehen raus" sind jeweils fünf Episoden geplant. Die Sendungen laufen sonntags um 18:10 und 19:10 Uhr und übernehmen somit den Slot der "Beet-Brüder".

Bei "Eingecheckt und ausgecheckt" handelt es sich um einen Wettbewerb unter Hotels. Drei treten jeweils gegeneinander an. Zum Auftakt hat es das Produktionsteam in die sächsische Schweiz verschlagen. Dort testen Besitzerinnen und Besitzer von Hotels jeweils ihre Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Produziert wird die Sendung von Tower Productions.



Lange Zeit war derweil von Dorfflucht die Rede. Menschen strömten vom Land in die Metropolen, dort ist nun Wohnraum knapp und die Preise teuer. Ab 19:10 Uhr befasst sich nun "Stadt, Land, Flucht" mit der Rückbesinnung auf ländliches Wohnen. Moderiert wird das Format von Anni Dunkelmann, die nach Vox-Angaben selbst von der Stadt aufs Land gezogen ist. Sie will nun anderen helfen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In der Auftaktfolge soll es um Susann und Bens gehen, beide wollen mit ihren Kindern aus ihrer Plattenbauwohnung ausziehen und sind auf der Suche nach einem Häuschen im Grünen. Dunkelmann präsentiert schließlich "drei tolle Immobilien", wie der Sender ankündigt. Für den Neustart zeichnet Fandango verantwortlich.