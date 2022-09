Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, dann wird es rund vier Wochen lang an fast jedem Tag zur Primetime ein vermutlich auch in Deutschland viel beachtetes Fußballspiel zu sehen geben. Viele Shows, die in den kommenden Wochen starten, werden deshalb Mitte November wieder enden. Das ist nicht nur bei den Herbststaffeln von "The Masked Singer" oder "Grill den Henssler" so, auch "Joko und Klaas gegen ProSieben" geht diesen Weg. Fünf neue Folgen sind ab dem 18. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr geplant, in der Woche vor WM-Start ist dann für dieses Jahr Schluss.

Lead-Out der knapp dreistündigen Auftaktfolge der neuen Staffel wird bei ProSieben "Late Night Berlin" und somit die Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf sein. Montags setzt ProSieben indes im Herbst öfter auf den künftigen "Hart aber fair"-Moderator Louis Klamroth. Am 4. Oktober laden er und Linda Zervakis Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der "ProSieben Politik Show" zum Klimatalk.

Inzwischen steht auch fest, dass die "ProSieben Politik Show" am 11. Oktober ebenfalls zur besten Sendezeit einen Platz im ProSieben-Programm finden wird. Das Moderations-Duo will in der zweistündigen Sendung gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Politikerinnen und Politikern auf den Zahn fühlen.

Einen zusätzlichen Abend US-Fiction bekommt im Laufe des Oktober unterdessen der Sender Kabel Eins. Samstags entdeckt dieser für seine Zuschauenden derzeit noch "geheime Welten". Die Doku-Reihe endet am 8. Oktober, eine Woche später dann läuft erstmals bei Kabel Eins "9-1-1: Lone Star". Im Spätwinter und Frühjahr 2021 feierte das Format seine Free-TV-Premiere bei ProSieben, im Schnitt kam die erste Staffel auf knapp sieben Prozent bei den klassisch Umworbenen. Kabel Eins zeigt samstags ab 20:15 Uhr zwei Episoden der Auftaktstaffel, ab 22:20 Uhr schließt sich die neunte "Navy CIS: L.A."-Staffel an.