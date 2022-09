Wer am Festival Canneseries im Frühjahr an der Côte d'Azur teilgenommen hat, konnte schon einen ersten Blick auf die neue Sky-Serie „Souls“ werfen, die damals sowohl für das beste Drehbuch als auch für die beste Musik ausgezeichnet wurde. Am 7. Oktober steht dann auch die Deutschlandpremiere beim „Seriencamp“ in München an, zwei Wochen später ist sie auch bei Filmfest Cologne zu sehen. Nach dieser Tour wird „Souls“ im November dann aber auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Sky zeigt das achtteilige Mysterydrama, das von Geißendörfer Pictures produziert wurde, ab dem 8. November immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic, die komplette Staffel steht ab diesem Zeitpunkt zudem via Sky Q und auch beim Streamingdienst Wow zum Abruf bereit. Creator der Serie ist Alex Eslam nach einer Idee von Malte Can. Eslam hat die Drehbücher gemeinsam mit Lisa van Brakel, Erol Yesilkaya und Senad Halilbasic verfasst und mit Hanna Maria Heidrich auch gemeinsam Regie geführt.

Und darum geht’s: In Stockholm versucht die schwangere Pathologin Allie alles, um ihren geliebten Ehemann und Piloten Leo an einem Flug zu hindern. In Berlin schließt sich die 25-jährige Linn einer Sekte an, deren Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen verzweifelt an ein Leben nach dem Tod glauben wollen. Und in einem Krankenhaus mitten in Deutschland wacht Hanna nach einem schweren Autounfall auf und fragt sich, wie ihr 14-jähriger Sohn Jacob es geschafft hat, sie beide vor dem Ertrinken zu retten. Als Jacob ein paar Tage nach dem Unfall plötzlich behauptet, sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern, verändert er das Schicksal der drei Frauen auf dramatische Weise. Sagt er die Wahrheit?

In der Serie sind Brigitte Hobmeier ("Ein Teil von uns") als Hanna, Aaron Kissiov ("Die wilden Kerle: Die Legende lebt") als Jacob, Julia Koschitz ("Unterm Birnbaum") als Allie, Lili Epply ("Ostwind - Aris Ankunft") als Linn, Aleksandar Jovanovic ("Der Kroatien Krimi") als Sebastian, Selam Tadese ("Schneeflöckchen") als Eddie, Godehard Giese ("Babylon Berlin") als Vincent, Abak Safaei-Rad ("Beziehungsweisen") als Emma, Derya Dilber ("Nasser Hund") als Mathilda sowie Laurence Rupp ("Barbaren") als Leo zu sehen.