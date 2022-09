am 29.09.2022 - 15:30 Uhr

© privat Manuel Ringle

Frühere Stationen von Ringle waren unter anderem die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Saarbrücken oder die TLT-Turbo GmbH in Zweibrücken. Parallel dazu wurde Manuel Ringle 2015 von der Steuerberaterkammer des Saarlandes zum Steuerberater bestellt. 2018 folgte seine Bestellung zum Wirtschaftsprüfer durch die Wirtschaftsprüferkammer Berlin.



Martin Grasmück, SR-Intendant, sagte: "Mit seinen Erfahrungen in der kaufmännischen Leitung und im Reporting für Gremien passt er ideal zum SR. Hinzu kommt seine Nähe zum Saarland und zur Grenzregion." Ringle erklärte, sich auf Aufgaben und Dienste zum Wohle des SR zu freuen.