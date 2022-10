Am 14. Oktober 2022 wird das RTLzwei-Motormagazin "Grip" 15 Jahre alt. Wenige Tage später wird das Jubiläum auch on air recht ausgiebig gefeiert, nämlich mit einer gleich drei Stunden langen Ausgabe. Diese will der Privatsender am Sonntag, 23. Oktober zwischen 17:15 und 20:15 Uhr ausstrahlen. In dieser XXL-Sendung soll auch eine Jubiläums-Challenge enthalten sein. Die versammelten Moderatorinnen und Moderatoren, Matthias Malmedie, Det Müller, Niki Schelle, Cyndie Allemann, Hamid Mossadegh und Alex Bangula. Messen sich nicht in ihren Paradedisziplinen, sondern sollen ihre Komfortzone verlassen.

Also: Wie schlägt sich etwa Hamid Mossadegh auf der Rennstrecke? Welche Ahnung hat Niki Schelle von Luxusschlitten und wie liefert Det Müller bei einer wilden Verfolgungsjagd im modernen Supersportwagen ab? Die in diesem Jahr gezeigten Episoden von "Grip" erreichten linear im Schnitt rund 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, rund 100.000 weniger als im Jahr 2021. In der Zielgruppe fiel der Schnitt auf knapp unter fünf Prozent, nachdem er sich zuvor knapp über fünf Prozent bewegt hatte.

Weitere Zahlen zum Jubiläum: Von "Grip" sind in 15 Jahren mehr als 600 Folgen gelaufen, in denen das Team in 3690 Fahrzeugen zirka 890.000 Kilometer zurücklegte, heißt es seitens RTLzwei. Das entspricht einer Strecke, die 22 Mal rund um die Erde reicht. Mit 402,87 Stundenkilometern hält indes Matthias Malmedie den Geschwindigkeitsrekord – aufgestellt mit einem Huracán Perfomante. Ein entsprechender Clip war auch bei YouTube populär: Über 1,5 Millionen Mal wurde er angeklickt. "Grip" ist längst nämlich auch abseits des linearen Programms vertreten, bei YouTube etwa mit eigenem Kanal, dem 1,4 Millionen Accounts folgen.