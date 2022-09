am 30.09.2022 - 10:37 Uhr

Neue Folgen der ersten One-Eigenproduktion, dem deutsch-französischen Format "Parlament", haben einen Starttermin der ARD-Mediathek gefunden. Die zweite Staffel der Serie wird ab dem 24. Oktober abrufbar sein. Dabei stehen die Synchronfassung sowie der Originalton zur Auswahl. Im Linearen übernimmt One die Ausstrahlung kurz danach. Dort wird die Serie montagabends zu sehen sein. Am 31. Oktober wie am 7. November jeweils mit fünf Folgen ab 20:15 Uhr.

Ingmar Cario, One-Programmchef und stellvertretender WDR Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Serien-Fans können sich freuen. Auch mit der zweiten Staffel von 'Parlament' erwartet sie wieder ein echtes Programm-Highlight bei One. Spannende Polit-Comedy, hochkarätig besetzt – damit wollen wir an den Erfolg der ersten Grimme-Preis-gekrönten Staffel anknüpfen."



Xavier Lacaille, Lucas Englander und Liz Kingsman spielen auch in der zweiten Staffel tragende Rollen, neu im Cast sind Johann von Bülow und Martina Eitner-Acheampong. Hergestellt wird die Serie von der Studio Hamburg Serienwerft, Dagmar Rosenbauer und Jan Diepers sind die Produzierenden. Auf Seiten von France Télévision sind Thomas Saignes und Fabienne Servant Schreiber von cinétévé zuständig. Die Drehbücher stammen von Headautor Noé Debré sowie von Lily Lambert, Pierre Dorac und Maxime Calligaro. Regie führten Jeremie Sein, Émilie Noblet und Noé Debré.