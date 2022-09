am 30.09.2022 - 11:52 Uhr

Sky und die Formel 1 bleiben langfristig Partner. Wenige Tage bevor sich Max Verstappen theoretisch zum Weltmeister der Saison 2022 krönen kann, wurde bekannt, dass die TV-Verträge für mehrere Märkte in Europa vorzeitig und langfristig verlängert wurden. Für Deutschland, Österreich, die Schweiz und auch Italien heißt es: Die Königsklasse des Motorsports wird bis Ende 2027 auf den Sky-Sendern unterwegs sein. Die neuen Verträge umfassen auch die Rechte an den Übertragungen der Rahmenserien, also der Formel 2, Formel 3 und des Porsche Super Cup.

Stephen van Rooyen, Executive Vice President und CEO von Sky UK und Europa, sagte: "Jedes Rennen. Jeder Moment. Jede Kurve und jede Wendung. Und das alles exklusiv und live auf Sky für die nächsten Jahre! Die Formel 1 bricht weiterhin Rekorde auf Sky, mit Millionen mehr Zuschauern als je zuvor in unseren Märkten, angetrieben von neuen jüngeren und weiblichen Fans, was fantastisch für den Sport ist." Nach Angaben von Sky Deutschland soll die Hälfte der in dieser Saison dazugewonnenen Fans unter 35 Jahre alt sein, 40 Prozent der neuen Fans seien zudem Frauen.