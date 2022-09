Auf Basis der von ihrer Tochter Maria Riva geschriebenen Biografie "Meine Mutter Marlene" werden UFA Fiction und Bombero International das Leben von Marlene Dietrich verfilmen. Die fünfteilige Serie soll sie als Künstlerin, Geliebte, als deutsche Immigrantin und als Mutter in den Fokus stellen und das Porträt einer Frau zeichnen, die ihre eigenen Regeln aufstellte und nach ihnen lebte, koste es, was es wolle.

Die Produzenten Nico Hofmann und Sebastian Werninger von der UFA sagen: "Marlene Dietrich ist eine Ikone ihrer Zeit: ihr offener Umgang mit Sexualität, ihre klare Haltung zum Krieg unter dem nationalsozialistischen Deutschland, ihre Weltoffenheit und das klare Bekenntnis zur Diversität: Es ist das moderne Frauenbild weit über ihre Generation hinaus, das heute noch beeindruckt. Marlene Dietrich ist Mythos und Legacy, eine der großen deutschen Biografien, die noch nicht in ihrer Komplexität erzählt wurden. Wir freuen uns auf Fatih Akins Leidenschaft, diese große Künstlerbiografie zu portraitieren."

Fatih Akin, der die Serie inszenieren, die Drehbücher schreiben und auch als Produzent fungieren wird, erklärt: "'Marlene' [so der Arbeitstitel] wird nicht nur die erste Serie unter meiner Feder und Regie, sondern auch die größte Herausforderung in meinem filmischen Schaffen. Es ist die Fortsetzung meiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit Diane Kruger. Niemand ist richtiger besetzt als sie. Marlene war nicht nur filmische Ikone, sondern Frau im Exil, Deutsche Migrantin in Amerika, Widerstandskämpferin und so vieles mehr. Sie war eine UFA-Künstlerin, darum freut es mich um so mehr, dass die Serie dort ein Zuhause gefunden hat."

Diane Kruger lässt sich mit den Worten zitieren: "Mit Fatihs Talent und Gespür, in die Seele jedes Menschen zu sehen, bin ich mir sicher, dass er nicht nur eine Serie über die Ikone und den Weltstar Marlene Dietrich filmen wird, sondern vor allem das intime Porträt einer einzigartigen Frau in einer außergewöhnlichen Epoche zeichnen wird. Ich kann es nicht erwarten, erneut vor Fatihs Kamera zu stehen und gemeinsam Marlene Dietrich wieder im Rampenlicht erstrahlen zu lassen."