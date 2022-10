am 04.10.2022 - 11:20 Uhr

Auf drei Staffeln brachte es die RTLzwei-Serie "Wir sind Jetzt" zwischen 2019 und 2021. Nun soll die Coming-of-Age-Serie, die in der Vergangenheit bereits mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, sogar ein internationales Publikum ansprechen.

Wie am Dienstag bekannt wurde, wird "Wir sind Jetzt" in das internationale Portfolio von Disney+ übernommen und in mehreren Sprachfassungen angeboten. Umgesetzt wurde die Jugendserie von Regisseur Christian Klandt, Head-Autor Burkhardt Wunderlich und dem Produzenten Christan Popp. Gefördert wurden die Serie und das begleitende Digitalkonzept vom Medienboard Berlin-Brandenburg.

"'Wir sind Jetzt' zeigt, dass man mit einer überzeugenden Geschichte und einer modernen Erzählweise auch jenseits großer Budgets aus Deutschland heraus ein globales Publikum ansprechen kann", so Christian Popp, Geschäftsführer der Produktionsfirma Producers at Work, die hinter der Serie steht. Ungeachtet des Deals mit Disney+ bleibt "Wir sind Jetzt" in Deutschland übrigens bei RTL+ beheimatet.

Im Mittelpunkt von "Wir sind Jetzt" steht die Hauptfigur Laura, die sich zusammen mit ihren Freunden mit der ersten Liebe und anderen Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen. Mitten im Gefühlschaos der Jugendlichen bringt der Tod eines Freundes ihre Welt ins Wanken.