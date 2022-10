Es ist ein groß angelegtes Projekt, das in wenigen Wochen den Weg ins Programm finden wird: Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, wird die neue Doku-Reihe "Unsere Bundeswehr: Missionen, Menschen, Emotionen" ab dem 27. Oktober jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins zu sehen sein. Geplant sind vier Folgen, deren Produktion Story House Productions übernimmt.

Das Format stellt ein echtes Novum dar, denn erstmals begleitet ein deutscher Fernsehsender Soldatinnen und Soldaten in ihrem sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Mikrokosmos "nah und ungeflitert", wie es heißt. Gezeigt werden unterschiedliche Einheiten bei ihren Einsätzen.

© Kabel Eins/Florian Bachmeier Marc Rasmus

Seit der russischen Invasion in der Ukraine ist das Bewusstsein für die Streitkräfte wieder stärker geworden, allerdings fehlt drei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Kriegs und mehr als zehn Jahre nach der Abschaffung des verpflichtenden Grundwehrdienstes vielen Bürgerinnen und Bürgern eine konkrete Vorstellung davon, was es tatsächlich bedeutet, heute Soldat oder Soldatin in der Bundeswehr zu sein. Dem will Kabel Eins nun also entgegenwirken.