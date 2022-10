am 05.10.2022 - 14:41 Uhr

Mehr als vier Jahre nach ihrem Wechsel von Sky Sport News zu ARD-aktuell wird Moderatorin Karolin Kandler ab November bei ProSieben zu sehen sein. Die bisherige "Tagesschau"-Sprecherin wird einem "Bunte"-Bericht zufolge künftig die ProSieben-Nachrichtensendung "Newstime" moderieren.

Bislang pendelte die Münchnerin zwischen ihrer Heimat und dem "Tagesschau"-Studio in Hamburg - angesichts zweier kleiner Kinder sei das "jedes Mal aufs Neue wie ein Jonglieren mit mehreren Bällen gleichzeitig gewesen, bei dem man hofft, dass keiner runterfällt", sagte Kandler der "Bunten". Aktuell werden die Nachrichtensendungen für die ProSiebenSat.1-Gruppe noch in Berlin von WeltN24 produziert, ab dem kommenden Jahr übernimmt der Konzern die Produktion selbst - mit eigener Redaktion in Unterföhring.

"Ich freue mich darauf, Teil eines neuen, dynamischen Teams zu sein", sagt Karolin Kandler. "Ich habe wahnsinnig Lust auf das Projekt und die Marke. Natürlich bin ich auch froh, nicht mehr pendeln zu müssen und meine Kinder in Zukunft jeden Abend selbst ins Bett zu bringen." Zuletzt war Kandler vorwiegend beim Nachrichtenkanal Tagesschau24 zu sehen. Mit Laura Dünnwald war vor über zehn Jahren schon einmal eine ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin zu "Newstime" gewechselt.

Mit seinen Nachrichten erreicht ProSieben im laufenden Jahr bislang im Schnitt täglich rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Erstmals seit dem Jahr 2019 liegt der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit durchschnittlich rund 9,4 Prozent im einstelligen Bereich.