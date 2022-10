Der deutschsprachige Ableger des Hollywood-Senders E! Entertainment wird nur noch bis Ende des Jahres auf Sendung sein. Danach soll der von NBC Universal betriebene Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz abgeschaltet werden, wie ein Sprecher von Sky Deutschland gegenüber "Broadband TV News" bestätigte.

"Wir konzentrieren uns vollkommen auf unsere erfolgreichen Pay-TV-Sendermarken 13th Street, Syfy und Universal TV und bieten unseren Kunden ein spannendes und breites Entertainment-Porfolio", heißt es aus Unterföhring. NBC Universal und Sky Group befinden sich mittlerweile gemeinsam unter dem Dach von Comcast - gut möglich also, dass die Inhalte von E! künftig auf anderen Sky-Sendern eine Heimat finden werden. Bislang war bei E! Entertainment etwa die Reality-Soap "Keeping Up With the Kardashians" beheimatet.

In den USA ging E! bereits im Jahr 1987 auf Sendung, der deutsche Ableger startete Ende 2002. Vor über zehn Jahren unterzog sich der Sender zuletzt einem Relaunch - weg von synchronisierten US-Magazinen, hin zu einem verstärkten Fokus auf Deutschland. Kurzzeitig hatte es gar eine tägliche Sendung mit dem Titel "E! News" gegeben.