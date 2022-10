Seit ihrer Rückkehr ins Fernsehen fährt Richterin Barbara Salesch im Vormittagsprogramm von RTL regelmäßig zweistellige Marktanteile ein. In der Spitze verzeichnete ihre Gerichtsshow bis zu 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und ist damit in aller Regel ungleich erfolgreich als "Die Retourenprofis", auf die der Kölner Sender derzeit in seinem Nachmittagsprogramm setzt - zumindest noch. Denn schon ab der kommenden Woche wird RTL die Dokusoap wegen des Salesch-Erfolgs aus dem Programm nehmen.

Stattdessen erhält Salesch jenen Sendeplatz zurück, den Sie einst über Jahre hinweg erfolgreich in Sat.1 bespielte: Ab Montag läuft "Barbara Salesch - Das Strafgericht" montags bis freitags um 15:00 Uhr, wie der Kölner Sender ankündigte. Das gebe "einem noch größeren Publikum die Möglichkeit, den spannenden Verhandlungen zu folgen", teilte RTL mit. Ein Erfolg ist das auch für die Produktionsfirma Filmpool, die hinter dem Format steht.

Im Zuge der kurzfristigen Programmänderung kommt es zudem auch zum TV-Comeback von Richter Ulrich Wetzel: Dieser wird nun mit der bereits von Constantin Entertainment produzierten Show "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" an den Start gehen. Schon von 2002 bis 2008 war er mit seinem "Strafgericht" im Nachmittagsprogramm vertreten. Nach 14 Jahren setzt RTL damit erstmals wieder auf eine mehrstündige Gerichtsshow-Programmierung in der Daytime.

Doch nicht nur am Nachmittag erhöht RTL die Gerichtsshow-Dosis: Auch am Vormittag fällen die beiden TV-Richter ihre Urteile. So bleibt Barbara Salesch um 11:00 Uhr mit der Wiederholung vom Vortrag im Programm vertreten, Ulrich Wetzels Strafgericht wird unmittelbar um 10:00 Uhr noch einmal wiederholt. "110 - Echte Fälle der Polizei" muss den 10-Uhr-Platz dagegen räumen. Ob und wann es für die "Retourenprofis" weitergeht, ist indes nicht bekannt. Erst am Mittwoch hatte es für das Format mit Marktanteilen von 3,4 und 4,1 Prozent in der Zielgruppe jedoch alles andere als rosig ausgesehen.



RTLUp, das bisher in seinem Tagesprogramm großflächig auf alte Gerichtsshows setzte, wird mit Beginn der kommenden Woche nachmittags eine zweistündige Courtshow-Pause einlegen. Um 15:10 und 16:05 Uhr stehen stattdessen Wiederholungen der Scripted-Reality "Der Blaulicht-Report" an. Wochentags um 19:30 Uhr ersetzt sich Ulrich Wetzel ab kommender Woche selbst. Anstelle der alten "Strafgericht"-Folgen wiederholt RTL Up hier die frisch produzierten.