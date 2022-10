Der Seven.One-Streamingdienst Joyn ist um einige Reality-Sendungen aus Österreich reicher. Ab dieser Woche wird er mehrere Formate des Senders ATV sein Angebot aufnehmen, darunter ist auch die ganz neue Sendung "Forsthaus Rampensau". Tara Tabitha, Zoo- Bambi Bruckner, Josef Winkler, Tinderking Luis und weitere österreichische Reality-Stars ziehen darin gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner auf eine Selbstversorgerhütte in den Bergen, wo sie insgesamt zwei Wochen verbringen sollen. Am Ende winkt der Titel "Rampensau 2022"…

Die Sendung startet am Donnerstag im österreichischen Fernsehen und soll unmittelbar nach der Ausstrahlung bei Joyn zum Abruf bereit stehen. In den kommenden Tagen soll das Angebot aus Österreich noch weiter wachsen. Neun weitere Produktionen sollen bis Mitte kommender Woche bei Joyn verfügbar gemacht werden.



Die Reportage-Reihe "Nacktes Österreich" etwa zeigt Menschen, die ihre Freizeit am liebsten im Adamskostüm verbringen, "Tinderreisen" begleitet paarungswillige Singles mit einer versteckten Kamera auf der Suche nach Mr. oder Mrs. Right quer durch Europa, "Amore unter Palmen" begleitet Kulturliebhaber Harry, Pensionistin Uschi und die stets gutgelaunte Salzburgerin Lydia auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Liebesglück in Senegal, Jamaika und Ghana.

Außerdem öffnen "Die Lugners" ihre Türen zu einer angeblich schillernden Welt, während "Ein Leben für die Schönheit" bekannte Schönheits-Chirurgen bei der Arbeit begleitet. Tara Tabitha und ihre beste Freundin Moni feiern in "Tara & Moni in Kitz und Moritz" an Millionärs-Hotspots. Auch "Trucker Babes Austria" wird zeitnah bei Joyn angeboten. ATV gehört als Teil von ProSiebenSat.1Puls4 zu Seven.One. Durch den Aufschlag baut Joyn sein Angebot erheblich in einem Genre aus, in dem RTL+ seit Jahren aktiv und quantitativ deutlich in Führung liegt.