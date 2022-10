Bei den Screenforce Days kündigte Sat.1 an, mit Ralf Schmitz, der für den Sender schon "Paar Love" und "Halbpension mit Schmitz" umsetzt, an einer neuen Show zu arbeiten. Nun gibt es neue Details zum Format "Rate My Date". In dem kommenden Format soll ein Single samt Familie und Freunden zehn Dates kennen und im besten Fall auch lieben lernen. Die Singles (und somit auch das Fernsehpublikum) würden aufschlussreiche Kennenlernrunden erwarten.

In "Rate My Date" soll nicht nur die Wahl des Singles zählen, es gelte auch Family & Friends zu überzeugen. Geplant ist eine Ausstrahlung zur besten Sendezeit im Jahr 2023, die erste Staffel umfasst zunächst vier Folgen, die allesamt in der Adventszeit in den MMC-Studios in Köln aufgezeichnet werden.



Zuletzt war Ralf Schmitz für Sat.1 nicht mehr der ganz große Quotenbringer. "Paar Love" sicherte sich im Juli und August im Schnitt nur rund 7,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" tat sich noch eine Ecke schwerer und landete mit der jüngsten Staffel nur bei etwas mehr als fünf Prozent. Ausgestrahlt wurde diese am späteren Mittwochabend.