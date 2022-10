am 07.10.2022 - 10:47 Uhr

Teils sahen mehr als sechs Millionen Menschen im vergangenen Herbst die damals neuen Folgen der ZDF-Reihe "Die Bergretter". All diese Fans müssen sich in diesem Herbst nun mit einer deutlich geringeren Dosierung zufrieden geben. Zwar hat der Sender für Donnerstag, 17. November zur besten Sendezeit einen neuen Einsatz mit Markus Kofler und dessen Team angekündigt, dabei wird es dann aber auch bleiben. Mehr als das Special mit dem Namen "Die Zeit, die bleibt" ist nicht mehr geplant. Der Grund liegt auf der Hand: Wenige Tage später startet die Fußball-WM, dann finden an zahlreichen Abenden sehr wahrscheinlich viel beachtete Sport-Übertragungen bei ARD und ZDF auf dem Progamm.