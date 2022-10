Auch wenn das Interesse des Publikums an der "Luftballon-Meisterschaft" vor einigen Monaten überschaubar war, glaubt RTL offensichtlich an die Magie der Ballons - und hat jetzt eine Adaption des erfolgreich in den Niederlanden gestarteten Formats "Blow Up" angekündigt. In der Show geht es um Ballonkunst. Konkret müssen die besten Ballonkünstler einer Nation Innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens zahlreiche Herausforderungen meistern und eine Jury mit ihren Kreationen beeindrucken.

Banijay Productions Germany, Teil von Banijay Germany, wird die erste europäische Adaption des Formats für RTL Deutschland produzieren. Eine Ausstrahlung ist für das kommende Jahr geplant. Zuletzt war bereits bekannt geworden, dass auch im australischen Fernsehen eine Version von "Blow Up" zu sehen sein wird.

"Ich kann es kaum erwarten, dass das deutsche Publikum von den Designs und der Vorstellungskraft der Ballonkünstler umgehauen wird", so Arno Schneppenheim, Geschäftsführer von Banijay Productions Germany. "Nachdem Sie eine Folge gesehen und die Kreationen gesehen haben, werden Sie alle Assoziationen vergessen, die Sie vielleicht zwischen Luftballons und Kinderfesten hatten." Zugleich verspricht er eine Show, "die Spaß macht, unvorhersehbar und voller Wärme ist".

Lucas Green, Global Head of Content Operations bei Banijay: "'Blow Up' liefert frische, fröhliche, energiegeladene Unterhaltung, die Gefahren, Fähigkeiten und beeindruckende Kreationen überlagert. Die Show ist eine Feier unglaublicher Handwerkskunst und Vorstellungskraft und ergänzt perfekt unser herausragendes Portfolio an hoch angesehenen Wettkampf-Reality-Formaten, die neben Größen wie 'MasterChef' stehen. Mit der ersten europäischen Adaption, die dem Auftrag in Australien auf den Fersen ist, sind wir gespannt, wohin 'Blow Up' als nächstes gehen wird."