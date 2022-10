am 11.10.2022 - 11:26 Uhr

Auch im kommenden Jahr schickt Vox wieder eine Reihe an Sängerinnen und Sänger nach Südafrika, damit sie dort gegenseitig Songs der anderen covern - und anlässlich der Jubiläumsstaffel Nummer 10 hat man sich für eine Art Allstars-Konzept entschieden und setzt überwiegend auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon einmal bei früheren Staffeln mit an Bord waren.

Als Gastgeber fungiert dabei erneut Johannes Oerding, der in der sechsten Staffel als normaler Teilnehmer dabei war und auch in den vergangenen beiden Jahren schon Gastgeber war. Erneut mit dabei sind "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß, die an der vierten Staffel teilgenommen hatte, LEA und Nico Santos, die sich beide schon bei der siebten Staffel begegneten, sowie Clueso, der auch im vergangenen Jahr schon dabei war.

Zwei Neulinge sind aber auch dabei: Für den Rapper Montez sowie die Schauspielerin und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann ist es das Tauschkonzert-Debüt. Wie üblich wird begleitend zu "Sing meinen Song" auch wieder die Doku-Reihe "Die Story" produziert, für die "Prominent"-Moderatorin Laura Dahm die Musikerinnen und Musiker hinter den Kulissen begleitet.

Produziert wird "Sing meinen Song" von Bildergarten Entertainment