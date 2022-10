Mord war ihr Hobby - zumindest in der gleichnamigen Serie. Nun ist die Schauspielerin Angela Lansbury im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihre Mutter sei friedlich in ihrem Haus in Los Angeles eingeschlafen, erklärten die drei Kinder der Schauspielerin, die am Sonntag 97 Jahre alt geworden wäre.

Die gebürtige Britin erlangte vor allem durch ihre Rolle der Jessica Fletcher in der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" weltweite Bekanntheit. Zwischen 1984 und 1996 entstanden mehr als 260 Folgen, in deren Mittelpunkt eine Krimiautorin und Hobbyermittlerin stand. Erdacht wurde die Serie von den "Columbo"-Erfindern Richard Levinson, William Link und Peter S. Fischer. Bis heute erfreut sich "Mord ist ihr Hobby" auch in Deutschland großer Beliebtheit - aktuell laufen noch immer wöchentlich Wiederholungen im Programm des Spartensenders RTL Up, wo am kommenden Samstag zusätzlich ab 14:10 Uhr noch zwei "Mord ist ihr Hobby"-Filme ausgestrahlt werden. In der Anfangszeit war die Serie in der ARD übrigens noch unter dem Titel "Immer wenn sie Krimis schrieb" zu sehen.

Angela Lansburys Karriere umfasst jedoch längst nicht nur den Serien-Dauerbrenner. Ihr oscarnominertes Leinwanddebüt gab die Schauspielerin bereits im Jahr 1944. Seither stand sie in zahlreichen Film- und Fernsehrollen vor der Kamera, zuletzt im Jahr 2018. Vier Jahre zuvor hatte Angela Lansbury den Oscar für ihr Lebenswerk erhalten, darüber hinaus gewann sie während ihrer Karriere mehrere Golden Globes und Grammy Awards.

Den Tony Award erhielt Lansbury sogar gleich sechs Mal, was ihren Erfolg am Broadway unterstreicht. Den größten und längsten Erfolg feierte sie dort mit dem Musical "Mame". Darüber hinaus stand sie unter anderem auch bei den Musicals "Gypsy", "Dear World", "Sweeney Todd" und "Deuce" auf der Bühne.