Aktuell sind es noch Wiederholungen aus dem Vorjahr, ab November 2022 dann frische Episoden, die RTL Up am späteren Sonntagabend von seiner True-Crime-Reihe "Anwälte der Toten – Verbrechen, die Deutschland bewegten" zeigt. Am 6. November startet eine sechsteilige neue Staffel der Produktion an einem Sonntagabend, der auch aus recht frischen Folgen der US-Produktion "Snapped" (jeweils um 20:15 und 21:05 Uhr) besteht. Jeweils um 22 Uhr läuft dann das deutsche Format, in der ersten neuen Folge geht es um Ingo P., der 2018 bei einem emotionalen Fernsehauftritt nach seinen Eltern suchte. Da stand er jedoch längst auf der Liste potenzieller Verdächtiger, weil seine Aussage vor Widersprüchen strotzte. Kurze Zeit später machten die Ermittler eine grausame Entdeckung.

Ebenfalls thematisiert werden mehrere Vermisstenfälle kleiner Jungs in den 90er Jahren. Die einzige Spur ist ein blauer Opel. Um das Thema Autos dreht sich indes eine Eigenproduktion von Nitro, deren neue Staffel ebenfalls Anfang November starten soll. Frische Ausgaben von "Verkauft & Zugelassen – Die Autohändler" debütieren ebenfalls am 6. November und sind dann im Doppelpack jeweils ab 12:50 Uhr zu sehen. Insgesamt besteht die zweite Staffel aus sechs Episoden.



Die erste Staffel, die der Männersender Ende 2021 zeigte – übrigens ebenfalls am frühen Nachmittag – holte sehr schwankende Ergebnisse. Die Zielgruppenquoten bewegten sich bei zwischen einem und rund zweieinhalb Prozent. In der ersten Folge der neuen Staffel soll es unter anderem um einen DDR-Klassiker gehen, um einen Trabant P601. Die Staffel endet demnach am 20. November, wenige Stunden vor dem Auftakt der Fußball-WM.