am 14.10.2022 - 08:22 Uhr

Mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern soll Star-Koch Alfons Schuhbeck bei seinen Restaurants hinterzogen haben, wofür er sich derzeit in München vor Gericht verantworten muss. Am Mittwoch legte er ein weitgehendes Teilgeständnis ab und räumte ein "einiges falsch gemacht" zu haben und unternehmerisch gescheitert zu sein. Darauf hat nun auch der Bayerische Rundfunk reagiert.

Der BR hatte lange an der Zusammenarbeit mit Schuhbeck festgehalten. Obwohl der Prozesstermin schon länger bekannt war, wollte man auch während dieser Zeit und vor Feststellung von Schuld oder Unschuld Sendungen mit Schuhbeck ausstrahlen. Nun handelt man kurzfristig: Fünf noch ausstehende Folgen von "Alfons & Ali - Genuss hoch drei", die sonntags um 17:15 Uhr ausgestrahlt werden sollten, werden vorerst nicht gezeigt. Einen entsprechenden Bericht von t-online.de bestätigte der Sender.

Stattdessen läuft am kommenden Sonntag mit "Einfach. Gut. Bachmaier." nun eine andere Kochsendung. Auch die ab dem 20. November geplanten Ausstrahlungen von "Schuhbecks Küchenkabarett" sagte der BR ab. Beim ZDF, wo Schuhbeck in der Vergangenheit als Teil des Teams der "Küchenschlacht" zu sehen war, handelte man etwas weitsichtiger. Dort habe man bereits bei der Aufzeichnung der Sendungen berücksichtigt, dass es während des Prozesses keine Einsätze für Schuhbeck" gebe, teilte der Sender mit.