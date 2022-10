© Toon2Tango Hans Ulrich Stoef und Jo Daris

Von der Firma stammt unter anderem die Serie "Mia and Me", die bis dato vier Staffeln und einen Kinofilm zählt. Hans Ulrich Stoef: "Wir hatten eine Reihe von Optionen und sind davon überzeugt, dass wir mit Leonine Studios den perfekten Partner gefunden haben. Durch diese Verbindung stärken wir unsere Marktposition und haben nun die volle Power einen bedeutenden europäischen Player im Bereich Kinder- und Familienunterhaltung aufzubauen." Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer bei Leonine Studios: „Ulli Stoef und Jo Daris haben ihr ausgezeichnetes Gespür für aussichtsreiche Stoffe und ihre große internationale Vermarktungsexpertise im Laufe ihrer Karrieren eindrucksvoll und nachhaltig unter Beweis gestellt." Animation, so der Chief Distribution Officer, sei ein essenzieller Teil der Leonine-DNA.

Jetzt werden die Augen auf die MIPCOM gerichtet. Dort will Toon2Tango die Hybrid-Serie "Lily of Fawonia" mit zunächst 26 Episoden präsentieren. Ebenfalls neu: Das Live-Action-Konzept "Macara's Curse" – "House of Anubis"-Schöpferin Anjali Taneja hat an dieser Stelle mitentwickelt.