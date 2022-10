© Screenshot ZDF

Storm arbeitet seit 18 Jahren beim ZDF. Für den öffentlich-rechtlichen Sender berichtete der Journalist zuerst aus dem Landesstudio Bayern, dann aus Kairo. Danach war er als Chef vom Dienst und Reporter in Mainz tätig, arbeitete in dieser Zeit unter anderem in der Schlussredaktion des "ZDF Auslandsjournal". Seit 2020 ist er Korrespondent in Moskau. Zuletzt war er daher regelmäßig in Berichten über den russischen Krieg in der Ukraine zu sehen.



Für die Nachrichten seines kommenden Arbeitgebers, bei dem er am 1. Januar 2023 beginnt, wird er als neuer Washington-Korrespondent aus den USA berichten.